PUBLICITÉ

Dans un entretien accordé à RFI, le milieu de terrain n’a pas déploré son expérience à la CAN 2021.

Zéro, c’est le nombre exact de minutes jouées par Moustapha Name lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Dans un entrejeu rude en concurrence et parfois face à des choix tactiques qui pouvaient parfois paraître étonnants, le milieu de terrain de 27 ans a bénéficié d’un temps de jeu inexistant pendant tout au long de la compétition, au Cameroun.

PUBLICITÉ

« Cela ne sert à rien de bouder si tu ne joues pas »

Ses larmes au moment des célébrations après le premier titre remporté par le Sénégal auront fait le tour de la toile et soulever l’émotion chez quelques commentateurs. Un peu plus de trois mois après, l’ancien joueur du Dakar Sacré-Cœur et de l’AS Douanes, qui brille actuellement de mille feux en Ligue 2 française avec le Paris FC, s’est exprimé sur cette aventure.

« C’était important de faire partie de ce groupe magnifique », confie t-il à RFI. « Une compétition ce n’est pas seulement onze joueurs, c’est toute une équipe : les entraînements sont importants, comme les moments de la vie de tous les jours. Il faut un bon état d’esprit », estime le milieu élancé, sur un ton très calme. « Moi, je ne me contentais pas d’être uniquement dans le groupe ».

Un bonheur pour tous, le succès de tous

« Gagner la CAN, c’est magnifique, mais tout le monde veut jouer, moi le premier. Par contre, si tu ne joues pas, cela ne sert à rien de bouder. Ça ne te fera pas jouer demain, c’est le choix de l’entraîneur, il faut le respecter. Moi je suis sur la bonne voie, je continue de progresser en club, et je suis appelé en sélection, même si je ne joue pas beaucoup. Je travaille et je sais que mon heure viendra. »

Force est de rappeler que Moustapha Name, auteur de dix buts et six passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues avec le Paris FC cette saison, n’a pas énormément joué avec l’Equipe Nationale du Sénégal depuis sa première cap. Au bout de cinq sélections, il est toujours en attente de sa première titularisation, et son dernier match remonte 14 novembre 2021 contre le Congo.

wiwsport.com