L’attaquant sénégalais est revenu sur son tir au but arrêté par Edouard Mendy en finale de FA Cup.

Pour la première fois depuis son arrivée et au bout de pas moins de 266 matchs pour 119 buts, Sadio Mané a tiré un penalty en match officiel avec Liverpool. Mais l’attaquant sénégalais n’a pas connu la même réussite qu’en finale de Coupe d’Afrique ou encore en barrages de qualification à la Coupe du Monde face à l’Egypte. En effet, sa tentative lors de la séance des tirs au but contre Chelsea en finale de FA Cup a été stoppé par Edouard Mendy.

A l’issue de la rencontre, l’attaquant des Lions, qui a notamment fini par remporter le trophée de cette Coupe d’Angleterre pour la première fois, est revenu sur son face-à-face avec son compatriote gardien. « Edouard me connaît très bien. J’ai voulu le piégé mais il a été plus malin. Je connais tellement son côté faible et j’ai essayé d’envoyer le ballon là bas. Il m’attendais au côté gauche », a déclaré Sadio au micro de beIN SPORTS.

🏆🇬🇧 #FACup

🗨️ Sadio Mané : "C'était très très difficile ! Edouard Mendy me connait très bien, il a été plus malin !"

🗨️ "L'objectif est de gagner le plus de trophées possible"

🗨️ "Le Ballon d'Or ? Je pense d'abord au collectif. Mais si ça arrive c'est un bonus !"#CHELIV pic.twitter.com/pgFGABgQoM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 14, 2022

