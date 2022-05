PUBLICITÉ

Brillant cette saison, en sélection comme en club, Sadio Mané se présente pour beaucoup comme un candidat très sérieux pour le Ballon d’Or. Interrogé à ce sujet, le Sénégalais assure que sa priorité est d’abord le collectif.

C’est un secret de polichinelle, Sadio Mané est un footballeur collectif qui prime pour la réussite de son équipe. Mais, à l’approche de la fin de saison 2021-2022, l’attaquant sénégalais se présente parmi les footballeurs les mieux placés pour s’adjuger le tant convoité Ballon d‘Or France Football. Ce, grâce à des performances remarquables à Liverpool et avec l’Equipe Nationale du Sénégal.

Mais cette belle récompense passe par gagner la Ligue des Champions 2021-2022 avec Liverpool, qui défiera en finale le Real Madrid où brille Karim Benzema, l’un sinon le principal concurrent de Sadio Mané. Interrogé sur la distinction, le joueur de 30 ans a de préférence gagner une deuxième C1. Même s’il ne dirait pas non aux personnes qui vont voter pour lui lors du Ballon d’Or.

« Je suis tellement content avec tous ces trophées. Après, on a une (finale de) Ligue des Champions à préparer. Ça va être un match très difficile. Un duel avec Karim Benzema pour le Ballon d’Or Je suis quelqu’un qui prime tout le temps sur le collectif, et je pense que si on me donnait le Ballon d’Or ou la Ligue des Champions, je prendrait la Ligue des Champions. Je vais essayer de tout donner pour mon équipe. Pour ce qui est du Ballon d’Or, ce serait un bonus si ça arrive », lâche Sadio au micro de beIN SPORTS à l’issue de la finale de FA Cup 2022.

🏆🇬🇧 #FACup

🗨️ Sadio Mané : "C'était très très difficile ! Edouard Mendy me connait très bien, il a été plus malin !"

🗨️ "L'objectif est de gagner le plus de trophées possible"

🗨️ "Le Ballon d'Or ? Je pense d'abord au collectif. Mais si ça arrive c'est un bonus !"#CHELIV pic.twitter.com/pgFGABgQoM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 14, 2022

