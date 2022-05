PUBLICITÉ

Le Jaraaf, qui reçoit Teungueth FC lors de la 22e journée, peut revenir à hauteur de la première place en cas de succès au Stade Iba Mar Diop.

Après des prestations parfois en demi-teinte en début de la seconde période de saison, le Jaraaf, bien qu’éliminer en Coupe du Sénégal par une équipe moins huppée, est désormais en très grande forme en Championnat. Les Vert et Blanc sont revenus en force dans la course au titre en enchaînant quatre victoires d’affilées et ne prenant aucun but.

Ce samedi, en match comptant pour la 22e journée, les hommes de Cheikh Gueye ont l’occasion de revenir à hauteur de points de la première place occupée par le Casa Sports. Mais pour ce faire, il faudra se défaire du champion en titre Teungeuth FC (8e), vainqueur de ses deux derniers et qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal.

Avec une différence de buts de plus 8 contre plus 11 pour le Casa Sports, le Jaraaf est à trois points des Ziguinchoirois, qui croisent le fer contre Diambars, dimanche. Attention cependant, car Teungueth FC sait comment gagner contre les Médinois. Les Rufisquois n’ont pas perdu sur aucun des deux derniers matchs avec un succès et un résultat nul.

