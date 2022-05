Thomas Tuchel et Jürgen Klopp ont dévoilé leur onze de départ pour la finale de FA Cup.

Quelques mois après leur affrontement en finale de League Cup, Chelsea et Liverpool se retrouvent à Wembley ce samedi (14h00 GMT) pour la finale de la Coupe d’Angleterre. Battus en League Cup, les Blues sont en quete de revanche contre des Reds qui veulent récidiver avant la finale de Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leur composition. Edouard Mendy et Sadio Mané sont, sans surprise, titulaires des deux côtés respectifs.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 14, 2022

Our line-up for the #EmiratesFACup final 👊🔴#CHELIV

— Liverpool FC (@LFC) May 14, 2022