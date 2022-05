PUBLICITÉ

Quatre équipes, dont deux de l poule A et deux de la poule B, peuvent valider leurs billets pour les play-offs, ce week-end, en cas de succès, en matchs de la 11ème journée du championnat de national 1 masculin.

Il s’agit de la JA, de l’ASC Ville de Dakar dans la poule A et de l’USO, de l’UGB dans la poule B. En déplacement dans la Cité du Rail, cet après midi, pour affronter l’ASC Thiès (7ème, 13 pts), la JA (2ème, 17 pts) peut, en cas de succès, valider son ticket pour les play-offs, mais en même temps souhaiter que Bopp (4ème, 14 pts), US Rail (5ème, 14 pts) et Louga BC (6ème, 14 pts) ne gagnent pas. Vainqueur de la manche aller (73-60), la JA peut compter sur ses hommes en forme du moment: Arnold Akola Komé (109 pts en 10 matchs) et Momath Seck (102 pts en 10 matchs). Mais attention. Les Thiessois, sous la houlette de leur meilleur scoreur, Abdoul Aziz Mbengue, 121 pts en 10 matchs, ne se laisseront pas faire.

PUBLICITÉ

Au stadium Marius Ndiaye, le DUC (1er, 20 pts), déjà qualifié pour les play-offs, accueille l’US Rail (5éme, 14 pts), en quête de relance. Dans la capitale du Ndiambour, Louga BC (6ème, 14 pts) reçoit Port (8ème, 11 pts), qui en cas de défaite serait presque relégué. Le lendemain dimanche, au stadium Marius Ndiaye, Ville de Dakar (3ème, 17 pts) tentera d’empocher son ticket pour le Final 8 face à Bopp (4ème, 14 pts), encore en course. Pour y arriver, les hommes de l’ancien meneur des Lions, Aly Ngoné Niang, devront sortir le grand jeu pour passer. Un pas sage aux play-offs que Bopp, porté par Thierry Sagna, actuel meilleur scoreur du Championnat, 196 pts en 10 matchs, tentera de retarder.

Dans la poule B, USO (2ème, 17 pts) reçoit, ce samedi, USPA (7ème, 12 pts). En cas de succès, USO se qualifiera pour les play-offs. Pour se faire, les Ouakamois miseront sur leur ailier fort, Libasse Laye Ngom, 97 points en 10 matchs. Quant aux pro mus des Parcelles Assainies, ils pourront compter sur le 3ème meilleur scoreur du championnat, Aliou Badara Sy, 162 points en 10 matchs. À Saint-Louis, la Douane (1ère, 20 pts), déjà qualifiée pour les play-offs, rend visite à l’UGB (3ème, 17 pts). Dans ce choc au sommet, les Étudiants de Sanar tenteront de forcer le barrage des Gabelous pour prendre place dans le train du Final 8.

Le lendemain dimanche, SIBAC (4ème, 16 pts) fera face à SLBC (6ème, 13 pts) pour se rapprocher des play-offs. Sous la baguette de leur ailier Ibrahima Sylla, 2ème meilleur scoreur du Championnat, 175 points en 10 matchs, les Sicapois croiseront le fer avec des Samba Linguère, qui comptent 3 victoires de rang dans cette phase retour.

Programme 11ème journée :

Samedi 14 mai 2022

Poule A :

DUC vs US Rail à 14h30 au Stadium Marius Ndiaye

ASC Thiès vs JA à 16h30 au Stade Lat Dior

Louga BC vs Port à 16h30 au terrain Préfecture

Poule B :

USO vs USPA à 12h45 au Stadium Marius Ndiaye

UGB vs Douane à 15h00 au Stadium Joseph Gaye

Dimanche 15 mai 2022

Poule A :

Bopp vs Ville de Dakar à 16h15 au au Stadium Marius Ndiaye

Poule B :

SIBAC vs SLBC à 12h45 au au Stadium Marius Ndiaye

ASFA vs Mermoz à 14h30 aau Stadium Marius Ndiaye

Stades