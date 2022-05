En début de semaine, l’intérêt du Bayern Munich pour le champion d’Afrique Sadio Mané a fait une des gazettes sportives consacrées au mercato, notamment Sky Sport. Quelques heures plus tard, l’information a été démentie par des sources plus proches du club bavarois. Sauf qu’également quelques jours après, les choses ont évolué dans le secteur offensif de l’équipe entraînée par Julian Nagelsmann.

En effet, le goaleador polonais Robert Lewandowski, dont le contrat avec le Bayern Munich arrive à son terme en 2023, ne souhaiterait pas prolonger et aurait indiqué son envie de changer d’air et surtout de rejoindre le FC Barcelone. Conscients alors du sérieux de l’avant-centre de 33 ans, les dirigeants munichois souhaiteraient anticiper au remplacement de Lewandowski avec l’arrivée de Sadio Mané.

Ainsi, selon les informations de BILD, les nonuples champions d’Allemagne auraient appelé les représentants de l’attaquant sénégalais en début de semaine pour exprimer leur sérieux et leur intérêt. Le départ de Lewandowski pour environ 30 à 40 millions d’euros permettrait de dépenser pour une arrivée de Sadio Mané. Même s’il est très peu probable que Liverpool laisse filer cet été son numéro 10 contre une une telle somme.

Now TRUE✅ After @lewy_official told the Bosses of @FCBayern that he won’t sign a new contract: Bayern contacted this week the Management of Sadio Mané @LFC , also the Agent of Sasa Kalajdzic @VfB (@Plettigoal)

