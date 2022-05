PUBLICITÉ

Le capitaine des Lions s’est confié à Onze Mondial, répondant sur le duel entre Sadio Mané et Karim Benzema.

Sacré champion d’Afrique avec l’Equipe Nationale du Sénégal, Sadio Mané est en train de faire de beaux jours à Liverpool avec des prestations de haut vol. Des performances qui ont notamment tapé dans l’œil de plusieurs observateurs qui citent notamment l’attaquant des Lions parmi les grands favoris pour remporter le tant convoité Ballon d’Or France Football 2022.

Mais devant lui, se trouve un grand concurrent du nom de Karim Benzema, auteur lui également d’une saison remarquable en club. Interviewé par Onze Mondial, Kalidou Koulibaly a été invité par un enfant à faire le choix entre son compatriote de Liverpool et l’attaquant international français du Real Madrid. Le capitaine des Lions du Sénégal a répondu sans langue de bois.

« Je préfère Sadio Mané parce qu’il joue en Equipe Nationale avec moi et je le côtoie tous les jours. C’est un super grand joueur et j’espère qu’il gagnera le Ballon d’Or un jour », a déclaré le défenseur du Napoli au sujet de l’attaquant de Liverpool. Mais pour autant envers Sadio Mané, Kalidou Koulibaly n’a pas manqué d’afficher une totale admiration pour Karim Benzema.

« Pour Benzema, il n’y a rien à dire. Je l’ai dit depuis très longtemps, c’est un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs attaquants du monde, l’attaquant que j’ai eu le plus du mal à jouer contre. Il est très très intelligent, on le voit encore aujourd’hui. Il y a quatre ans de cela, quand j’avais joué contre lui, j’avais dit qu’il était l’attaquant le plus fort. Aujourd’hui, il montre que je n’avais pas tort », estime KK.

