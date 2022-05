PUBLICITÉ

La 24e édition des Deaflympics 2022 va prendre fin le 15 mai prochain. L’équipe nationale du Sénégal disputera un dernier match de classement ce week-end.

Pour leur première participation à cette compétition regroupant 20 équipes, le Sénégal tire le meilleur bilan des représentants de l’Afrique. Le champion d’Afrique est la seule équipe du continent à se qualifier pour le deuxième tour. L’Égypte 9e, le Cameroun 15e et le Mali 19e ne feront pas mieux.

Les Lions ont terminé à la première place du groupe D à la fin de la phase des poules. Leur aventure dans le tournoi prendra toutefois fin dés leur premier match au second tour. Les Lions ont été éliminés de la course au titre, en quart de finale par l’Allemagne. C’est d’ailleurs la seule défaite des hommes d’Abdou Aziz Dieng qui comptait 5 matchs où ils ont inscrit 15 buts et en ont encaissé 7.

Comme établi, il y aura un classement final à la fin des joutes. Dans le top 8, le Sénégal a disputé jeudi son premier match de classement face à l’Iran qu’il a battu aux tirs au but après un temps réglementaire nul et vierge. Les Lions seront opposés à l’Italie ce samedi, pour les places 5-6.

Notons que la 3e place se disputera entre la Turquie et l’Allemagne. La finale qui sera jouée dimanche opposera l’Ukraine à la France.

