L’ancien lutteur de Gaulle est revenu sur le combat de son fils Boy Niang 2 contre Balla Gaye 2, estime que ce dernier est un champion international et pour le vaincre il faut y mettre sa vie.

Pour ce qui est du combat Boy Niang 2 contre Balla Gaye 2, on le prépare très sérieuse ment. Balla Gaye 2 est un champion international. Ceux qui disent qu’il est en fin de carrière ne savent rien de la lutte. Certes, il sort d’une défaite, il voudra bien se refaire lors de ses prochains combats.

Pour battre Balla Gaye 2, il faut y mettre sa vie. Il faut laisser tout de côté et s’entraîner comme un forcené pour être fin prêt. Lorsque Balla Gaye 2 croisait Tyson et Yékini, c’est ce qu’il a fait. On ne va pas dévoiler notre stratégie, parce qu’il reste beaucoup de temps. Mais ce qui est sûr, c’est un combat qu’on respecte comme tous les autres d’ail leurs. Balla Gaye 2 / Boy Niang 2, c’est un combat qui était ré clamé par le monde de la lutte».

AVec Sunu Lamb