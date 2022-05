PUBLICITÉ

Annoncé partant à l’occasion de chaque mercato, Kalidou Koulibaly pourrait enfin quitter Naples cet été. À ce titre, le FC Barcelone serait plus que jamais sur les rangs du défenseur sénégalais.

Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2024, Kalidou Koulibaly quittera-t-il l’Italie lors du prochain mercato estival ? Alors que plusieurs clubs seraient venus aux nouvelles, le défenseur international sénégalais pourrait véritablement changer d’air prochainement. D’autant plus que le FC Barcelone serait plus que jamais dans la course pour l’accueillir.

Selon les dernières informations de Sky Sport, le Club Catalan songerait fortement à recruter le champion d’Afrique l’été prochain. L’équipe entraînée par Xavi Hernández en aurait fait sa grande priorité pour se renforcer en défense pour la saison prochaine. Le Barça aurait un intérêt fort et concret et devrait très sérieusement foncer dans les prochains jours.

Reste à voir pour le Barça quelle serait la somme demandée par Aurelio De Laurentiis une fois que le joueur serait tenté par l’idée de rejoindre la Catalogne, alors que dans le même temps, Chelsea aurait également montré son intérêt. Sauf que dernièrement, Koulibaly déclarait dans un entretien qu’il ne partirai de Naples que pour le Barça, le Real Madrid ou Manchester City.

Per #Koulibaly c’è un interesse forte e concreto sopratutto del #Barcellona, che nei prossimi giorni penso ci proverà molto molto seriamente. @FrModugno @SkySport — Napoli Report (@Napoli_Report) May 12, 2022

