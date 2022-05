PUBLICITÉ

A Sheffield United où il est devenu titulaire, Iliman Ndiaye brille de mille feux ces dernières semaines. Ses prestations n’échappent pas aux regards de ses co-équipiers.

Après une première partie de saison moins reluisante, Iliman Ndiaye, 22 ans, est monté en grande puissance durant la fin de saison avec Sheffield United. Lors des cinq derniers matchs du Championnat de Deuxième Division d’Angleterre, le jeune joueur sénégalais s’est installé en tant que titulaire au poste d’avant-centre. Il a réussi à marquer quatre buts et délivré une passe décisive en 5 matchs.

Des prestations qui ont tapées dans l’œil de plusieurs personnes, son entraîneur et forcément ses coéquipiers, en particulier Morgan Gibbs-White (22 ans). Le jeune milieu de terrain offensif anglais, un des hommes forts de la saison de Sheffield United avec onze buts et neuf passes décisives en Championnat, apprécie sa connexion avec Iliman Ndiaye et voit en lui tout d’un futur grand.

« Quand je suis arrivé ici, nous nous sommes tout de suite connectés, tout comme nous jouons ensemble à l’entraînement. Tous les garçons (leurs coéquipiers, NDLR) nous détestent dans le 5 contre 5 à l’entraînement parce que nous gagnons toujours. Sur les pelouses, on a toujours eu cette bonne relation, je comprend où il se positionne, il comprend où je me positionne », a déclaré Gibbs-White.

Le footballeur formé à Wolverhampton et prêté par les Wolves à Sheffield United jusqu’à la fin de la saison encense aussi Iliman Ndiaye. « Il est simplement un joueur techniquement incroyable, dit-il. Il est vraiment bon et il a un bel avenir devant lui. En terme de qualités, c’est un joueur de Premier League, cela ne fait aucun doute. J’ai juste l’impression qu’il a besoin de cette expérience en lui. »

« Ce que nous pouvons faire ensemble se voit sur le terrain. Je vois qu’il aime le football et c’est ce que j’aime dans le football. Il joue avec un sourire sur son visage. Il est créatif, il aime aller de l’avant et il est comme moi. Nous avons eu cette relation tout de suite », a poursuivi le numéro 27 des Blades. Ainsi donc, Sheffield United, qui joue les Play-offs de montée en Premier League, aura bien encore besoin du talent l’Iliman Ndiaye et de sa connexion avec MGW.

