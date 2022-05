PUBLICITÉ

Le CNEPS de Thiès, battu aux tirs au but par l’Etoile Lusitana, ce mercredi en 16èmes de finale, est la 7ème équipe de la ligue 1 Sénégalaise à être éliminée en Coupe du Sénégal.

Dès leur entrée en compétition lors des 32èmes de finale, les équipes du Jaraaf de Dakar, de l’AS Pikine, de Guédiawaye FC, de Mbour PC, de Dakar SC et de l’US Gorée ont été sorties de la course.

Ce mercredi, c’est le CNEPS, qui s’était qualifié après le forfait de Finthiok en 32èmes de finale, qui a été sorti par l’Etoile Lusitana (D3) aux tirs au but (6-5).

À la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité, 2-2.

Les ténors de la ligue 1 en compétition, le Casa Sports et Génération Foot, ont souffert et ont dû recourir aux tirs au but pour se qualifier.

Leader de la ligue 1 et tenant de la Coupe nationale, le Casa a fait match nul, 3-3, contre HLM, leader de la D3, qu’il a battu aux tirs au but (6-5).

L’équipe de Génération Foot est aussi passée grâce aux tirs au but (4-3) contre la RS Yoff (D3). À la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 0-0.

Voici les résultats enregistrés ce mercredi :

Lusitana-CNEPS : 2-2 (6TAB5), AC Darou Salam-Amitié : 1-1 (2TAB4), Ajel-Demba Diop FC : 2-0, Génération Foot-RS Yoff : 0-0 (4TAB3), Casa Sports-HLM : 3-3 (6TAB5), AS Kolda-Waly Daan : 1-2 (après prolongations), Espoirs Guédiawaye-Linguère : 0-0 (4TAB5), Oslo FA-ASSUR : 1-1 (2-1 après prolongations), Teungueth FC-AS Saloum : 0-0 (6TAB5).

Les 16èmes de finale vont se poursuivre ce jeudi avec les matchs Thiès FC-Coton Sports, EJ Fatick-Ndiambour, UCS SL-AS Douanes, Stade de Mbour-Yeggo, Cayor Foot-Diambars, Zig Inter-Port.

