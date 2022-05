Abdoulaye Seck marque son deuxième but de la saison avec Antwerp, malgré la défaite 2-1 face à Anderlecht.

Royal Antwerp a disputé ce soir son quatrième match dans le play-off 1 pour le titre de la 1ère division belge, la Jupiler Pro League. Une rencontre face au RSC Anderlecht qui s’est à nouveau imposé 2-1, après la victoire à l’aller 0-4. L’unique but d’Antwerp, dans ce match et dans ces play-offs, est l’œuvre du défenseur sénégalais Abdoulaye Seck.

Mené 2-0 depuis la 1ère mi-temps, Antwerp a pu réduire le score à la 84ème minute grâce au Lion champion d’Afrique. Abdoulaye Seck a bien profité de la mauvaise sortie du gardien adverse, sur corner, pour placer sa tête et inscrire son deuxième but de la saison. L’unique but de sa formation dans cette phase des play-offs où Antwerp ne connaît pas encore de succès après 4 journées (1-0, 0-0, 0-4 et 2-1).

Avec cette nouvelle défaite, Antwerp laisse filer l’énorme opportunité de terminer sur le podium et se voit être largué par Anderlecht qui le devance désormais de 6 points à 2 journées de la fin cette campagne 2021-2022 de Jupiler Pro League.

