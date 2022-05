PUBLICITÉ

En clôture de la 6ème journée de la phase retour de la D2 féminine de football, hier mercredi, dans la poule B, AS Bambey (3ème, 12 pts) a battu Dioffior (3-1) et égale en points JA Fass (2ème, 12 pts).

Les leaders invaincus des poules A et B, le Casa Sports (18 pts) et AFA Grand-Yoff (18 pts), ont écrasé dimanche, respectivement l’AS Kolda 5-0) et les Tigresses de Thiès (4-0).

