Vainqueur de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal va défier le football mondial en novembre prochain pour espérer consolider son statut. Un sacre qui sera une motivation de plus pour les hommes de Aliou Cissé.

Très attendu, le champion d’Afrique à l’assaut du monde au Qatar en novembre prochain. Pour Lamine Ndiaye, le Sénégal qui aura son mot à dire dans cette compétition pourra s’appuyer sur son sacre à la Can perçu comme une motivation supplémentaire pour les hommes les coéquipiers de Sadio Mané. Malgré sa méfiance par rapport aux prochains adversaires Sénégal, logés dans le groupe A, l’ancien sélectionneur des Lions reste très optimiste quant à une bonne campagne des hommes de Aliou Cissé.

« Avec tout ce qui vient de se passer, je pense que le moral est au beau fixe. Maintenant, le football, ce ne sont pas les mathématiques. Et puis on est dans un groupe très relevé. Les gens pensent que c’est un groupe facile, mais… Déjà la Hollande, pour le premier match, c’est déjà très important. Ensuite, l’Equateur, les gens ne connaissent pas, mais athlétiquement, ils sont très puissants et c’est une très bonne équipe. Si vous regardez les qualifications dans leur groupe, ils ont tenu tête au Brésil, à l’Argentine, en n’étant pas ridicules du tout. Il ne faut pas les sous-estimer. Et puis le Qatar, c’est le pays organisateur. On ne sait pas. On est dans l’inconnu. En général, ils naturalisaient pas mal de Brésiliens. C’est un pays qui se prépare depuis des années. Il faudra être vigilant. Et je sais que le sélectionneur le sera. En tous cas, tout ce qu’on peut souhaiter aux joueurs, c’est la bonne santé. Le reste, avec le trophée qu’on vient de remporter, le moral sera encore plus haut », a déclaré Lamine Ndiaye dans une interview avec nos confrères du journal lequotidien.

