Sacré champion de la 33é édition de la Coupe d’ Afrique des Nations, le Sénégal a réussi à vaincre le signe indien en terre camerounaise, remportant ainsi son premier titre continental. Une prouesse réussie grâce notamment à un travail de longue haleine estime Lamine Ndiaye.

Coach de la formation guinéenne Horoya AC, Lamine Ndiaye par ailleurs ancien sélectionneur des Lions du Sénégal se réjouit des brillantes performances dont peuvent s’enorgueillir les Lions de la Teranga, vainqueurs de la CAN. Interrogé par nos confrères du journal le quotidien, le technicien de 65 ans qui a magnifié ce sacre souligne notamment le travail sur le long terme mené par les dirigeants du football sénégalais.

« J’ai vécu le sacre des Lions à la Can 2021 et la seconde qualification d’affilée à la Coupe du monde avec beaucoup d’enthousiasme. On attendait une Coupe d’Afrique depuis des années. Enfin, c’est arrivé. On est ravi, et c’est mérité. Quand on regarde les résultats depuis quelques années, il y a une progression constante. C’était l’aboutissement d’un long processus. Vraiment, on ne peut que féliciter le sélectionneur et son équipe. Ils ont fait du bon boulot depuis pas mal de temps déjà. Il y a une continuité dans le travail. C’est cela qui a manqué par le passé. Les gens qui lui ont fait confiance ne l’ont pas regretté. C’est un travail de longue haleine. Maintenant, ça va être plus difficile parce que tout le monde va vouloir battre le champion. Il faudra tout le temps faire de gros matchs pour s’en sortir », a fait savoir l’ancien sélectionneur des Lions.

wiwsport.com