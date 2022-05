Ce ne serait pas à un gros coup dur pour Watford, déjà relégué en Championship. Mais selon le service médical des Hornets, Ismaïla Sarr est très incertain pour la réception d’Everton, mercredi soir (18h45), à l’occasion de la 36e journée de Premier League. L’ailier sénégalais a reçu un coup lors de son dernier match.

A voir son évolution et s’il sera apte pour participer aux deux dernières journées du Championnat anglais. Au cours d’une saison 2021-2022 mi-figue, mi-raisin en club marquée notamment par de nombreux pépins physiques, Ismaïla Sarr a marqué cinq buts et délivré deux passes décisives en 22 matchs.

Several Watford players will be subject to fitness checks ahead of tomorrow’s home match against Everton.#WatfordFC | #WATEVE

— Watford Football Club (@WatfordFC) May 10, 2022