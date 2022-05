PUBLICITÉ

Sauveur de Liverpool ce soir au Villa Park, Sadio Mané s’est arrêté au micro de Canal+ et a été questionné sur divers points comme la course au titre contre Manchester City et le Ballon d’Or face à Karim Benzema.

« On savait que ça allait être compliqué aujourd’hui face à une belle équipe dans un stade impressionnant », a répondu le Lion qui a offert la victoire à Liverpool face à Aston Villa en inscrivant le but du 1-2, son 15ème en Premier League cette saison. Sadio Mané poursuit en indiquant qu’à ce stade de la compétition « il faut être costaud mentalement ».

« Vous savez, c’est le haut niveau et il faut s’attendre à ces genres de situations. Comme je le dis toujours il faut être mentalement costaud et c’est ce que nous essayons de faire. Nous n’allons pas baisser les bras, on va essayer, essayer, et essayer encore », a déclaré Sadio qui n’a pas voulu se prononcer sur le Ballon d’Or. « Personnellement, j’essaie d’apporter ma contribution à l’équipe. Je bosse tout le temps pour aider mon équipe dans ces genres de moments et j’essaie de prendre plaisir sur le terrain », a conclu Sadio Mané.

🗨️ "On savait que ça serait difficile. C'est le haut niveau, il faut être mentalement costaud" Sadio Mané, buteur ce soir, réagit après la victoire de Liverpool contre Aston Villa (2-1) 🗣️ ▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/RraPEuTufh — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 10, 2022

wiwsport.com