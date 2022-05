PUBLICITÉ

Liverpool a battu Aston Villa ce soir sur le score de deux buts et est revenu à hauteur de Manchester City (8- points) avant le déplacement de ce dernier à Wolverhampton demain. Auteur du deuxième but victorieux des Reds, Sadio Mané a reçu les éloges de son coach, Jurgen Klopp, qui l’a qualifié de « machine ».

« C’est une machine, je le lui ai dit après le match », a déclaré Klopp à la fin de la rencontre contre Aston Villa dont lui et ses hommes sont sortis vainqueurs grâce au 15ème but en championnat de Sadio Mané. Le Lion, qui a permis ainsi aux siens de croire en leurs chances de soulever le trophée de cette 123ème édition de la Premier League, a d’ailleurs été élu comme étant l’homme de la rencontre.

Impressionné, le tacticien allemand a poursuivi en mettant en évidence les capacités physique et technique de son numéro 10. « C’est un joueur au volume de jeu impressionnant, très physique. Un mélange de technique, de désir et de physique, au moment où tout le monde n’a plus que quelques mètres dans les jambes, vous pouvez le voir avec lui. Un beau but, juste un joueur fantastique de classe mondiale. »

Superb tonight, Sadio 👊 Your #AVLLIV Player of the Match 👏 pic.twitter.com/GpPqd09onX — Liverpool FC (@LFC) May 10, 2022

