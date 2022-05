PUBLICITÉ

Il a encore sauvé Liverpool ce soir. Grâce à son 15e but de la saison, Sadio Mané a permis aux Reds de battre Aston Villa (2-1). Jurgen Klopp a encore une fois loué la classe du joueur africain.

En plus de la précieuse victoire, le but de Sadio Mané permet aussi à Liverpool de rester en vie pour la course au titre en Premier League. Titularisé à la pointe de l’attaque, il a encore satisfait son entraîneur. Le technicien allemand a félicité Sadio Mané à la fin du match.

« Je lui ai dit après le match… » a déclaré Jurgen Klopp rapporte Mirror.

« C’est un joueur impressionnant. Physique, son mélange de technique, d’envie et de physique, au moment où tout le monde en a peu dans les jambes, vous pouvez encore le voir avec lui. Top but, juste un joueur fantastique de classe mondiale » s’est extasié Klopp.

En Premier League, Sadio Mané compte au total 15 buts et 2 passes décisives en 33 matchs disputés. Liverpool n’a plus perdu de match en championnat depuis le 28 décembre passé. Sur cette bonne forme des Reds, l’attaquant a participé avec 8 buts et 2 passes décisives.

wiwsport.com