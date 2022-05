PUBLICITÉ

Baobab de Tamba et ASACO d’Oussouye ont été relégués en D2, dans les poules A et B, suite à leurs défaites face à Dorades de Mbour (7-0) et Sirènes de Grand Yoff (1-0), en matchs comptant pour la 9eme et avant-dernière journée de la D1.

Dernier au classement de la poule A depuis le début de la saison, Baobab n’a enregistré qu’un seul point en 8 sorties. Soit 7 défaites et 1 match nul. Avec la pire défense (39 buts encaissés) et la pire attaque (2 buts marqués), l’équipe de Tamba est logiquement reléguée en D2 à une journée de la fin du championnat.

Dans la poule B, ASACO d’Oussouye retrouvera égale ment la D2, suite à sa défaite (1-0) face aux Sirènes. Avec 1 point, ASACO est dernier au classement de la poule B, avec 5 défaites, 1 nul. L’équipe d’Oussouye n’a pas marqué de but jusque-là et détient, en outre, la plus faible défense (28 buts encaissés).

Dans cette poule B, l’USPA a validé son ticket pour la finale et attend son adversaire de la poule A, qui a un match sans verdict entre Kaolack FC et Aigles. Les Parcelloises connaîtront leur adversaire au sortir de la dernière journée du championnat.

