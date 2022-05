PUBLICITÉ

Interrogé sur la possibilité du défenseur de Naples de rejoindre la Premier League, Demba Ba est d’avis à « mille pour cent » pour que Kalidou Koulibaly rejoignent les Blues. L’international sénégalais attise en effet les convoitises de nombreuses grandes écuries européennes telles que Barça et Chelsea où évolue son compatriote Edouard Mendy.

« Absolument, c’est un monstre« , telle est la réponse de l’ancien Lion à l’idée de voir Koulibaly dans l’élite anglaise. Demba Ba aimerait « à cent pour cent, mille pour cent » que Chelsea, où il a évolué de 2013 à 2014, recrute le défenseur sénégalais de 30 ans. « Il a cette stature et la capacité de supporter la pression. Et n’oubliez pas, il a disputé la CAN avec le Sénégal et il joue pour le Napoli qui n’est pas l’équipe où il est plus facile d’évoluer. Il a donc la capacité de gérer la pression, il est bon en tant que footballeur et c’est un joueur de haut niveau« , a d’ailleurs commenté l’ancien joueur qui ne doute pas des capacités d’adaptation de Koulibaly.

PUBLICITÉ

Avec le départ presque acté d’Antonio Rudiger vers le Real de Madrid, Chelsea aurait gros à gagner en s’attachant les services du défenseur napolitain. Koulibaly devrait donc être une priorité pour Todd Boehly et Cie qui ont obtenu un accord pour le rachat du club où évolue Edouard Mendy. Cependant, le club de Londres ne sera pas seul sur ce dossier puisque le PSG et Barcelone ont déjà eu a manifesté leur intérêt envers le champion d’Afrique.

“He’s a beast” We had to ask Demba Ba about a Senegalese mate of his, Kalidou Koulibaly, and if he’d back him transferring to Chelsea. pic.twitter.com/zC2EgBf8Di — The Byline (@TheByline__) May 6, 2022

wiwsport.com