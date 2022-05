PUBLICITÉ

Ce week-end, s’est disputé la 8eme journée du championnat Élite Dames. Dans la poule A, ISEG Sports (20pts+37) victorieux (31-30) de son dauphin RHC de Tivaouane (3e, 19 pts) fait un pas vers les Plays-Offs et Disso (2e, 20 pts) est son nouveau dauphin. Dans la poule B, le leader Golf (1er, 20 pts) a échappé de justesse à la défaite devant une belle équipe de Diamono (3e, 18 pts+21), remise dans la course par la défaite de Djadji Sarr (2e, 18 pts+31). À deux tours de la fin des phases de poule, rien n’est joué.

Pour le compte de la poule A, le choc des 2 premiers a été remporté par la formation de l’ISEG Sport (1er, 21 pts+37). Les protégés du coach Zoran Batinic se sont imposés d’une courte tête (31-30) devant les Tivaouanoises. Du coup, avec ce succès précieux, les coéquipières de Célestins Tolno et Oumou Sow les 2 Guinéennes créditées de 7 buts chacune et Mame Anta Bathily (6 buts), prennent une option pour la qualification.

Faut noter la bonne prestation de Ndeye Sokhna Sene dans les cages des Vainqueurs, elle qui a écœuré Birima Coumba Ndiaye et Ngoné Diop, les 2 cadres de la Renaissance, qui ont score à 7 reprises, moins qu’Amy Konaté leur coéquipière (8 réalisations). Grâce à ce revers, la RHC Tivaouane (3e, 18 pts) perd la seconde place au profit de Disso (2e, 20 pts) qui est allé battre Kaffrine (33-24). Enfin, le DUC (4e, 16 pts) porté par l’excellente Sofiatou Diatta (16 buts) a dominé la lanterne rouge Gazelle. Les Étudiantes se sont imposées nettement (37-20).

Résultats 8ème journée Poule A

Kaffrine/Disso (24-33) DUC/G. Kédougou (37-20) ISEG/R. Tivaouane (31-30)

Classement Poule A : 1-ISEG (21 pts+37), 2-Disso (20 pts+172), 3-Renaissance (19 pts+26), 4-DUC (16 pts+21), 5-Kaffrine (12 pts-66), 6-Gazelles (8 pts-98)

Dans la poule B, il y avait un alléchant choc Diamono/Golf, le vice champion face au leader et promu, le Golf HBC. Un derby de la banlieue, sous forme de duel entre les 2 prolifiques guides, Sokhna Ndoye (Diamono) et Salemata Camara (Golf). Le match a tenu toutes ses promesses, avec beaucoup d’intensité et d’engagement. Après une première période équilibrée (10-10), les Golfoises infligent un 3-0 aux vices championnes grâce à Diakhere Coundoul qui marqua 3 buts coup sur coup, de retour aux vestiaires (13-10).

Désireuses de recoller au score, les partenaires de Theresia Gomis vont courir derrière le score, et à 5 minutes du terme le score fut de 20 à 16 en faveur du leader. Le temps que Moussa Sy prend son dernier temps mort, et la jeune pousse de Diamono se révolta.

Agressive en défense, Salemata tenue en marquage individuelle, la formation du quartier Ndiarème parvient à recoller au score (22-22), et mena même la course en tête (23-22) 10 secondes de la fin. En position favorable avec la possession en attaque, Sokhna Ndoye la meilleure marqueuse du match (13 buts), après une belle chevauchée, rata la balle de break devant Murielle Diogba, décisive, qui réalisa une parade salvatrice.

Sur le contre, l’insaisissable Salemata (11 réalisations) ne se fit pas prier pour arracher l’égalisation (23-23). Golf a eu peur, mais s’est rattrapé. Heureusement pour Diamono (3e, 18 pts+21), car la défaite de Djadji Sarr (2e, 18 pts+31) devant l’Olympique de Diourbel (4e, 16 pts), le maintient dans la course. Pour le dernier match de la poule B, Saltigué (5e, 14 pts-30), à domicile, a disposé de Gaston Berger (26-24).

Ce qu’on peut noter à l’issue des matchs de la 8ème journée, dans les 2 poules, le suspens demeure entier et rien n’est encore joué. La prochaine journée pourrait donner les premières indications.

Résultats 8ème journée Poule B

Diamono/Golf (23-23) Djadji Sarr/Olymp Diourbel (26-28) Saltigué/Gaston Berger (26-24)

Classement Poule A : 1-Golf (20 pts+33), 2-Djadji Sarr (18 pts+31), 3-Diamono (18 pts+21), 4-Ol Diourbel (16 pts-10), 5-Saltigué (14 pts-30), 6-Gaston Berger (9 pts-45)

Xalima