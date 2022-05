PUBLICITÉ

Les deux épreuves phares de la 10ème journée du Concours de saut d’obstacles, disputée hier dimanche, sur la piste du Cercle de l’Etrier de Dakar, ont été remportées par la jeune cavalière du Racing Club de Dakar (RCD), Ngoné Latyr joie Ndiaye.

C’est une Ngoné Latyr Ndiaye élégante, sur le dos de sa jument Une en or, qui s’est présentée, hier dimanche, sur la piste du Cercle de l’Etrier de Dakar. Profitant de l’absence du monstre des pistes sénégalaises, Hamoudy Kasoun, la jeune cavalière au talent prometteur a vampirisé les deux grosses épreuves de la 10ème journée: National 2 et National 1.

Une prouesse que la Princesse des Ndiaye du RCD doit à la parfaite connexion avec sa jument Une en or, mais aussi à la qualité de l’encadrement de son moniteur et chef de piste, Batj Gaye. Heureuse de ce doublé retentissant sur la piste du CED, la sœur cadette d’Awa Ndiaye confie avec joie : « Après un moment de doute, il fallait que je travaille encore plus dur pour revenir plus concentrée, parce que la plupart des erreurs étaient de ma faute. Aujourd’hui, Dieu merci, cela a payé ».

PUBLICITÉ

Championne du Sénégal en catégorie adulte il y a de cela 2 ans, Ngoné vise cette année le podium des seniors. « Cette année, je vise la catégorie seniors », dit-elle avec conviction, en présence du patron du RCD, le chevronné bras administratif et technique de la fédération.

Avec Stades