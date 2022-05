PUBLICITÉ

L’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, envisage d’ériger une académie de football à Sédhiou, région dont il est originaire, a révélé Aliou Dabo, le président de la Ligue régionale de football de cette localité du sud du Sénégal.

« Nous sommes allés le voir au lendemain du barrage qualificatif à la Coupe du monde 2022, fin mars et lui avons fait part de nos difficultés. Il a déjà répondu favorablement aux deux premières doléances« , a expliqué Dabo. Le président de Ligue régionale de football de Sédhiou a fait savoir que l’attaquant sénégalais avait déjà équipé les arbitres originaires de la région et alloué une subvention pour le financement des compétitions de jeunes pour la présente saison.

« Quand nous avons posé le débat sur le problème de formation des petites catégories, il a indiqué qu’il y pensait », a-t-il dit citant l’attaquant de Liverpool, candidat au Ballon d’or 2022. Sadio Mané a évoqué des projets comme l’érection d’une académie, d’un centre de formation à Bambaly pour aider les jeunes footballeurs à se former, a poursuivi Aliou Dabo évoquant le potentiel intéressant de joueurs. « Il est conscient du manque criant d’infrastructures sportives dans notre région et j’ai vu quelqu’un de très concerné« , a-t-il dit ajoutant avoir rencontré le footballeur finaliste de la Ligue des Champions en présence de son oncle qui a facilité l’entrevue.

Sadio Mané a financé, sur fonds propres, l’érection d’un hôpital, d’un collège et d’une mosquée à Bambaly et il a prévu la mise en place d’une station d’essence et d’un bureau de poste. À la fin de chaque année scolaire, les meilleurs élèves sont primés et parfois devant la star de Liverpool qui ne manque pas une occasion d’encourager les jeunes à persévérer dans les études. Tout le monde n’étant pas appelé à réussir au football.

APS