Le coup d’envoi des Championnats d’Afrique de Scrabble (ChapmpAS) va être Course donné mardi 10 mai 2022, à Yaoundé (Cameroun). La fédération a sélectionné une liste de 10 Lions, parmi lesquels Babacar Ndiaye, champion du Sénégal en duplicate. Le sociétaire de Zagala Club de Castors-Derklé (Dakar) décline ses ambitions pour ces joutes continentales.

Après ce tout nouveau titre de champion du Sénégal de scrabble en duplicate, conquis en avril der nier à la Salle des Fêtes de la mairie de Rufisque, Babacar Ndiaye et ses partenaires de l’équipe du Sénégal lèvent l’ancre, ce week-end, pour participer, du 10 au 18 mai à Yaoundé, aux Championnats d’Afrique de Scrabble (ChapmpAS).

L’objectif, pour celui qui avait hérité du pied du podium en 2021 (4ème place), reste clair : « Cette édition sera ma sixième participation, je ne vise que le podium », soutient le scrabbleur dans sa plus grande fermeté, avant d’avouer : « Avec la formation que je suis en train de suivre, je n’ai pas eu assez de temps pour me préparer. Mais, avec mon expérience, je pense pouvoir réaliser quelque chose. On essayera de faire de notre mieux pour glaner des médailles pour le pays ».

Avec Stades