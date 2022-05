PUBLICITÉ

Vainqueur des qualifiers du Sénégal, Mohamed Salim alias Mohamed Lunik a fini dans le top 8 de la Eligue 1 Tour, en France lors de la grande finale. Il a par ailleurs gagné 3 de ses matchs.

La grande finale de la Eligue 1 tour organisée par la LFP, s’est déroulée à Paris du 23 au 25 avril et a rassemblé tous les champions fifa des différents pays invités : Etats-Unis, Kenya, Brésil, Argentine, Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun et des pays de la zone MEA (middle east Africa) et bien sûr le Sénégal, avec les qualifiers organisés au mois de février dernier.

Le représentant sénégalais, Mohamed Salim, s’est bien illustré lors de ce grand rendez-vous en gagnant 3 de ses matchs dans une poule de la mort avec le champion Américain. Le tournoi a été remporté par le génie brésilien, SPQR_Young devant le redoutable Américain, DidiChrislito sur le score de 3-2.

Malheureusement, le champion amateur sénégalais n’a pas pu accéder aux phases finales, terminant dans le top 5-8 lors de cette compétition et empoche la somme de 500 euros (environ 330.000 FCFA) plus un trophée.

L'#eligue1tour sur la route 😍

Notre Champion @moupro1 a passé un excellent séjour en France en compagnie des autres champions.

Encore bravo de nous avoir représenté 👏🏾🇸🇳 Un grand merci à la @Ligue1UberEats pour avoir rendu cette aventure possible pic.twitter.com/dRMjSrqfRg — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) April 25, 2022

Toutes nos félicitations et encouragements à @moupro1 qui a terminé dans le top 5-8 de la #eLigue1TourFinals

Une première expérience qui prépare et motive toujours à revenir l'année prochaine encore plus fort pour tout gagner 🥳 GG à tous les autres participants @Ligue1UberEats pic.twitter.com/NkYF7vQbH6 — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) April 24, 2022

