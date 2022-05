PUBLICITÉ

Torino accueille Naples de Kalidou Koulibaly dans cette 36ème journée de Serie A.

Pour sa rencontre de la 36ème journée de Serie A, le Napoli se déplace sur la pelouse du Torino FC. Les hommes de Spalletti, qui avaient écrasé Sassuolo lors de la journée précédente sur le large score de six buts à un, veulent enchaîner un second succès de rang et sécuriser leur 3ème place que guette la Vielle Dame.

À 7 et 8 points de l’AC Milan et l’Inter, le Napoli qui sera à 2 journées de la fin du championnat après le match de cet après-midi, semble déja hors course pour le titre de cette campagne 2021-2022. Cependant, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont assuré leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions puisqu’ils termineront 4ème au pire des cas. Le défenseur sénégalais a d’ailleurs encore été titularisé pour ce duel important face à Torino, lui qui était buteur au match précédent.

