Dans une mauvaise série avec deux défaites de rang en Championnat, Génération Foot se déplace sur la pelouse de l’US Gorée ce samedi (16h30) pour tenter de repartir de l’avant.

Une écrasante victoire (6-0) face à Don Bosco mercredi, Génération Foot se qualifiait tranquillement pour les 16e de finales de Coupe du Sénégal. Cependant, en Championnat, les Grenats sont dans une mauvaise passe et doivent absolument s’en sortir pour ne pas trop hypothéquer leurs chances de remporter le titre à six journées de la fin.

Trois défaites sur les quatre dernières journées, dont deux d’affilée contre l’AS Douanes et Diambars, Génération Foot respire le froid ses dernières semaines. Autant dire qu’un troisième revers de suite, ou meme un match nul, pourrait avoir de conséquences en ce qui concerne le podium, surtout la première place étant donné que les Grenats ont 6 points de retard sur le leader.

Mais en face, les Académiciens auront une équipe qui ne souffle nullement pas la forme. Battue et éliminée par l’US Rail lors du premier tour de la Coupe du Sénégal, l’US Gorée reste sur quatre défaites lors de ses six derniers matchs de Championnat et n’occupe que la 10e place avec seulement trois points d’avance sur le premier non relégable.

La tâche s’annonce pour les Insulaires d’autant plus que Génération Foot ne les réussit pas du tout en Championnat. En effet, en huit confrontations, les Grenats ont signé six victoires pour seulement un match nul et une défaite. L’unique revers subi par GF contre Gorée remonte au 1er février 2020, à Déni Biram Ndao (0-1).

