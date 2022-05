Bien que vainqueur de la Coupe du Roi, le Real Betis doit se remettre en Championnat pour espérer une place en Ligue des Champions la saison prochaine. L’occasion se présente lors de la réception du FC Barcelone ce samedi soir (19h00 GMT).

Virtuellement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa après avoir remporté la Coupe du Roi, le Real Betis n’a pourtant pas cet objectif pour la fin de saison. Le club andalou veut en effet jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour y parvenir, il devra sa reprendre et finir fort en Championnat.

En Liga, les hommes de Manuel Pellegrini sont cinquièmes et ne traversent pas un meilleur chemin. Ils restent sur deux nuls et une défaite pour aucun but marqué lors de leurs trois derniers matchs. Des contre-performances qui n’ont pas permis à Youssouf Sabaly et ses partenaires de figurer parmi les quatre meilleurs au classement.

Ainsi, ce samedi soir, au Benito Villamarín, ils seront en mission devant le FC Barcelone, un adversaire direct à la qualification pour la Ligue des Champions. Bien que les hommes de Xavi Hernández, qui occupent la deuxième place, comptent huit points d’avance. En cas de victoire, le Real Betis prendrait provisoirement la 4e place.

Côté Real Betis, Youssouf Sabaly sera bien de la partie. Titulaire lors du dernier match contre Getafe, l’arrière-latéral droit international sénégalais va enchaîner avec une nouvelle titularisation après notamment le forfait d’Héctor Bellerín. Il aura très fort à faire face à Memphis Depay, Ferran Torres voire Ousmane Dembélé.

