Comme un cadeau d’anniversaire, Moustapha Name qui fêtait hier ses 27 ans est élu meilleur joueur du mois d’Avril du Paris FC. Le club parisien a fait tremblé plusieurs fois les filets adverses.

C’est une belle année 2022 pour Moustapha Name. Sans doute la saison la plus prolifique de sa carrière. Le milieu de terrain totalise 10 buts inscrits (coupe de France et Ligue 2). Et rien qu’en Avril, il a marqué 3 buts dont deux magnifiques coups francs. S’y ajoute deux passes décisives. De bonnes performances qui lui donnent le titre de meilleur parisien du mois.

Rappelons qu’à la fin de la saison précédente, il avait été meilleur parisien de l’exercice 2021-2022. Pour sa seconde année au Paris FC, il est actuellement le deuxième meilleur buteur de l’équipe à 3 longueurs du leader Guilavogui (11).

🥇 @NameMoustapha élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶𝗲𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱'𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 ! 📊 3⃣ buts et 2⃣ passes dé' pour Mous' en avril ! 🔵⚪ #TeamPFC pic.twitter.com/iwt2L7MFiy — Paris FC (@ParisFC) May 4, 2022

