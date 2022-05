Si toutes les autres catégories connaissent d’ores et déjà leurs champions respectifs pour l’exercice 2021-2022, ce n’est pas le cas chez les Rotax juniors en ce dimanche de 6ème et ultime course dans l’élite de karting. Un titre qui se joue entre le leader actuel, Samuel Bittar, et son dauphin, Allan Skairik.

Plus que 25 points à distribuer, ce dimanche de baisser de rideau et Samuel Bittar (117 pts) ne compte que 12 unités d’avance sur son alter ego Allan Skairik (105 pts). Ce qui signifie que la moindre erreur de pilotage, de part et d’autre, ne sera pas permise ce week-end.

Tout comme un éventuel problème de réglage de kart. Si Samuel Bittar est connu pour être un gosse ayant beaucoup de maturité en matière pilotage et de constance, Allan Skairik se particularise par son esprit de gagneur avec une forte propension à foncer sans cesse.

Samuel Bittar avait été médaillé d’argent chez les Rotax juniors lors de la saison écoulée, derrière le défunt pilote, Jérémy Sassine. Allan Skairik, lui, avait quitté la catégorie des Subaru avec le Graal pour intégrer les Rotax juniors. Et c’est justement son frangin, Yoann Skairik, qui lui a succédé en Subaru, avant même cette 6ème et ultime course de ce dimanche. Fallou Zara, pour sa part, est déjà assuré d’un second succès consécutif en Comers.

