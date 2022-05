À moins d’un mois de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023, les autorités gambiennes sont depuis hier jeudi, au Sénégal, nous informe l’Observateur.

Des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports et du comité de gestion des événements de la Fédération gambienne de football ont visité les installations des stades Abdoulaye Wade de Diamniadio et Lat Dior de Thiès, en vue du match de la Gambie qui devra recevoir le Soudan du Sud, en début du mois de juin prochain.

PUBLICITÉ

Face à la non-homologation de son stade, l’équipe gambienne devrait recevoir dans l’un des deux stades. Après cette visite, les officiels gambiens tiendront une réunion avec la Fédération sénégalaise de football, en compagnie de la direction des deux stades pour examiner les moyens d’assurer que les Gambiens se rendent au Sénégal pour assister aux matchs de qualification à domicile des Scorpions.

Avec L’Observateur