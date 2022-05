Après plusieurs saisons blanches concédées, Amanekh et Lac Rose vont enfin nouer le nguimb pour retrouver la compétition. Et la pression monte du côté des Fassois car le Cobra Lac Rose n’a pas droit à l’erreur puisque son écurie compte beaucoup sur lui. Et son directeur technique Tapha Guèye, sans réserve et catégorique, soutient que son poulain doit obligatoirement remporter la victoire s’il souhaite continuer sa carrière.