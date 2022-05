Le premier tour de la Coupe du Sénégal s’est achevé ce jeudi 05 mai, et les clubs de Ligue 1 ont connu des fortunes diverses.

L’AS Pikine, Guédiawaye FC et l’US Gorée, battus respectivement par Coton Sports, Etoile Lusitana et US Rail sur le score de 0-1, ne sont pas les seuls clubs de Ligue 1 à avoir plié bagages dès leur entrée en lice dans la Coupe du Sénégal. Alors que le premier tour se poursuivait ce jeudi, trois autres formations de l’élite ont été éliminées par des équipes de niveau inférieur.

Actuel troisième de Ligue 1, le Jaraaf, club le plus titré de l’histoire de la compétition avec 15 trophées, n’ira pas aller chercher son premier titre pour la première fois depuis 2013. Pour cause, les hommes de Cheikh Gueye ont été pliés, de surcroît à domicile, par Cayor Foot, formation de National 1. Les Vert et Blanc se sont incliné sur la marque de 2 à 1.

Au même moment, Dakar Sacré-Cœur a été sorti par Darou Salam, qui évolue en Division Régionale. L’actuel premier relégable de Ligue 1 a été corrigé (3-1) par son homologue académicien au Stade Amadou Barry. De même, Mbour Petite-Cote, qui occupe la dernière place de Ligue 1, s’est incliné au Stade Aline Sitoé Diatta devant Zig Inter, après tirs au but.

En revanche, le Ndiambour, 11e de Ligue 1, s’est extirpé du piège tendu par Almamy de Saint-Louis en s’imposant aux tirs au but (0-0 ; 3-2 t.a.b), au Stade Mawade Wade. L’ASAC rejoint La Linguère, le CNEPS, qualifiés sur tapis vert après le forfait de Fintiock et Gazelles de Kédougou, Teungueth FC, Génération Foot, Casa Sports, AS Douanes et Diambars.

