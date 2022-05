La finale de la ligue des champions va opposer Liverpool au Real Madrid. Une affiche qui promet un bon match à suivre le 28 mai prochain au stade de France. En plus d’opposer deux grands clubs européens, ce sera un moment crucial pour la course au ballon d’or entre Sadio Mané et Karim Benzema.

C’est le débat actuellement sur tous les médias sportifs. Les deux joueurs sont incontestablement les deux favoris pour le trophée Ballon d’or 2022 et la finale de la ligue des champions sera déterminante pour décerner ce titre.

PUBLICITÉ

Mane a aidé son pays, le Sénégal, à remporter la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année. Et Henry pense que s’il aide les Reds à remporter la Ligue des champions et un quadruple sans précédent, cela pourrait augmenter ses chances de remporter le Ballon d’Or.

« Si vous pensez à la finale et pour la rendre encore plus grande, les deux favoris pour le Ballon d’Or sont Sadio Mane et Karim Benzema », a déclaré la légende d’Arsenal à CBS Sports.

« Cela ajoutera un peu de piquant supplémentaire. Je crois toujours que Benzema est en avance, mais si Mane le gagne avec Liverpool et qu’ils font le quadruple, ce serait un cas assez solide. Ce serait formidable pour l’Afrique, mais je vais toujours avec Benzema » rapporte LiverpoolEcho.

wiwsport.com