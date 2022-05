Le président de la Linguère de Saint-Louis (Ligue 1), Amara Traoré, déclare avoir remarqué « un engouement incroyable » autour du football local depuis le triomphe historique du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en février dernier.

« Il y a (…) un engouement incroyable chez les supporters, et ça se reflète sur les performances des joueurs sur le terrain« , a constaté Traoré sur APS. « Tous les joueurs locaux ont envie de suivre l’exemple du gardien du Casa Sports (Aliou Badara Faty, qui a été sélectionné pour la CAN). Cela donne des matchs très disputés et relève le niveau de notre compétition phare », a expliqué le président de la Linguère, cinquième au classement de la Ligue 1, avec un retard de 10 points sur le leader, le Casa Sports.

Depuis le triomphe historique des Lions du Sénégal à la CAN, « les joueurs locaux sont conscients que le football national est sur une pente ascendante, et que tout le monde peut en profiter », a remarqué Amara Traoré.

« Il ne manque (…) que les moyens financiers, et j’espère que le football local recevra sa part des retombées de la Coupe du monde (la qualification du Sénégal au Mondial 2022)« , a-t-il dit.

Les stages des équipes nationales de football suscitent aussi de l’engouement chez les footballeurs locaux, selon Amara Traoré, un ancien joueur de la Linguère, de l’ETICS de Mboro et de plusieurs clubs français. « Tout le monde veut aller en sélection, et ça se voit même dans les séances d’entraînement. J’en suis vraiment heureux« , a-t-il ajouté.

