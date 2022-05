L’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal Amara Traoré dit s’attendre à voir Sadio Mané briller davantage, après le triomphe du Sénégal à la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui l’a « définitivement libéré« .

« La CAN, c’était comme un fardeau. Il faut s’attendre à le voir performer parce qu’il a gagné en expérience et en assurance« , a expliqué Traoré dans un entretien avec l’APS. Interrogé sur les récentes performances de l’attaquant de Liverpool, il dit s’attendre à ce que ce dernier s’améliore. « Aujourd’hui, il essaie beaucoup de choses, il est sûr de son football« , a remarqué l’ancien attaquant international, qui a joué au FC Metz, au SC Bastia et à Gueugnon, club avec lequel il a remporté la Coupe de la Ligue en 2000.

Concernant le repositionnement de Mané dans l’axe de l’attaque de son club, Amara Traoré est d’avis que cette évolution est de nature à susciter la réflexion en équipe nationale. « Sadio Mané n’est pas un footballeur qui peut être fixé, il n’est meilleur que quand il est en mouvement« , a analysé Traoré, ajoutant que « dans la nouvelle configuration » où il est placé, l’attaquant sénégalais « a la latitude de bouger sur tout le front de l’attaque« .

Meilleur joueur de la dernière CAN, qu’il a remportée, Mané « devient chirurgical quand il part du côté gauche comme hier (mardi), quand il mettait le troisième but de son équipe contre Villareal« , a fait remarquer l’ancien sélectionneur national du Sénégal. « C’est une nouvelle piste de réflexion pour la sélection nationale où il a déjà joué en meneur de jeu« , a-t-il souligné, concernant le repositionnement de Mané en 9 et demi en club.

La sélection nationale peut compter sur ‘’un attaquant ou un milieu de terrain supplémentaire’’, grâce à ce changement de positionnement de Sadio Mané. « C’est un bonus pour les Lions, en perspective de la prochaine Coupe du monde », d’autant que « comme à la CAN, Sadio Mané va se faire violence et apporter le meilleur à l’équipe nationale », a commenté Traoré, actuel président de la Linguère de Saint-Louis (Ligue 1).

Champion d’Afrique avec le Sénégal en février dernier, Sadio Mané, en compétition pour trois autres trophées, est cité parmi les prétendants au Ballon d’or, la plus importante récompense individuelle du football mondial par de nombreux observateurs du football à travers le monde.