Une délégation d’une cinquantaine de personnes du FC Metz (France) est arrivée mercredi au Sénégal pour une visite inscrite dans le cadre du partenariat avec Génération Foot, informe Talla Fall, le directeur de la communication à l’APS.

« Ce sont des jeunes de 12 à 14 et leurs encadreurs, et c’est dans le cadre des échanges entre les deux entités », a expliqué M. Fall. A l’occasion de ce séjour, la délégation du FC Metz se rendra à l’Ile Gorée et visitera le village de Déni Birane Ndaw, qui abrite les installations de Génération Foot, dans le département de Rufisque.

Selon Talla Fall, une délégation de Génération Foot doit faire le voyage inverse, l’année prochaine, pour une visite d’imprégnation qui devrait permettre aux jeunes Sénégalais de toucher du doigt d’autres réalités. « C’est important dans le cadre de notre partenariat que des pensionnaires des académies se connaissent, échangent et vivent la réalité des uns et des autres pour une meilleure compréhension« , a par ailleurs ajouté Talla Fall.

