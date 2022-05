La Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a tenu, à son siège, une conférence de presse d’avant-match : AS Douane / Génération Foot, comptant pour la 19èmejournée de la Ligue 1. Moment choisi pour le Directeur exécutif (DE), Amsatou Fall, d’apprécier le bon niveau du Championnat qui doit bénéficier des retombées de la CAN 2022.

L’ancien Directeur technique national (DTN) souligne également que le Championnat doit être valorisé et vendu et ne pas se contenter de ce qui se passe à l’extérieur. « Nous venons de gagner pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations. Il faut qu’il y ait des dividendes, des retombées par rapport à ce sacre pour notre football local. On a eu la chance d’avoir un Championnat très relevé. Il s’agit maintenant de mieux le vendre », plaide-t-il

Sur ce, Amsatou Fall souligne que si on veut réussir de bons championnats, qui vont servir les clubs quand ils vont en compétitions africaines, il faut que « le rythme et l’intensité » des matchs soient « préservés » aussi bien par les équipes que les arbitres.

« J’en parle toujours avec les arbitres. Quand on sait qu’il y a un joueur qui se couche tout parce que son équipe a marqué, tu lui donnes un carton quand il se relève. C’est ça qui fait son prochain ou lui-même ne le fera plus. À l’extérieur, tu ne peux pas le faire. Les arbitres internationaux ne peuvent pas te tolérer cela (…) », se convainc-t-il.

Avec Stades