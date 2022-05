Tourner son effectif ce week-end avec la titularisation de joueuses souvent reléguées sur le banc de touche en Championnat. C’est le syndrome à éviter pour les équipes désignées favorites de ces 8èmes de finale de la Coupe du Sénégal qui s’ouvrent ce vendredi, avec l’affiche DUC-Yeumbeul HBC.

Champion du Sénégal en titre et détenteur de la Coupe nationale, Diisoo ne devrait avoir la moindre peine pour se débarrasser de Diadji Sarr, ce samedi. Idem pour ISEG, en déplacement à Saint-Louis pour y défier Gaston Berger. DUC et Golf, au vu de leurs parcours actuels en Championnat, peuvent s’en sortir aussi en affrontant en Coupe, respectivement UCAD Sporting Club et Yeumbeul.

PUBLICITÉ

Ces huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal, édition 2021-2022 prennent fin mercredi prochain avec l’explication entre Renaissance de Tivaouane et El Hadji Badiane de Mbour.

Avec Record