Pour les cinq représentants de l’Afrique, la préparation du Mondial 2022 va se chevaucher avec le début des qualifications de la CAN 2023, prévu en juin prochain.

Dans ce contexte, le Sénégal entend faire d’une pierre deux coups. Considérer son entrée dans la course pour la prochaine CAN comme son premier match de préparation pour le rendez-vous qatarien.

Mais la Direction technique nationale, le sélectionneur national, Aliou Cissé, et la Fédération sénégalaise de football (FSF) espèrent que les Lions pourront effectuer deux autres sorties amicales avant de jouer le match d’ouverture du Mondial, le 21 novembre prochain contre les Pays-Bas.

« En juin, c’est sûr, on aura un match. On va voir la formule pour pouvoir avoir un autre match en septembre et bien sûr (un troisième) au mois de novembre, juste avant la compétition », renseigne le président de la FSF, Augustin Senghor, repris par Source A dans son édition de ce jeudi.

Seneweb