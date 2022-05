Le Sénégal travaille sur l’organisation d’une Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), a déclaré, jeudi à Louga, le ministre des Sports, Matar Ba.

« Nous y travaillons et comme nous avons fait pour avoir l’attribution des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026, nous nous battrons pour que le Sénégal avec cette génération championne d’Afrique puisse abriter une« , a-t-il soutenu. « Le chef de l’Etat souhaite que nous nous hâtions le pas afin que nous soyons dans les conditions d’organiser une Coupe d’Afrique des Nations de football », a-t-il ajouté lors du lancement du projet d’assistance technique à l’entretien des huit stades régionaux dont le stade Alboury Ndiaye de Louga.

PUBLICITÉ

Le Sénégal ira en Côte d’Ivoire à la prochaine CAN pour « défendre son titre » de champion d’Afrique de football, mais « après 2023, tout peut se passer, et il faut que le Sénégal soit prêt » pour l’organisation de cette compétition, a-t-il fait savoir. « Et pour que notre pays soit prêt, il faudrait que la réhabilitation du stade Léopold Sedar Senghor puisse se faire très rapidement. Il nous faudra améliorer les conditions et la capacité d’accueil des stades Lat Dior de Thiès, d’Aline Sitoe Diatta de Zigunchor, de Mbour, Louga et Fatick« , a-t-il précisé. « Ce n’est qu’après ce préalable« , a-t-il poursuivi, que le Sénégal sera dans les conditions de demander l’organisation d’une CAN sénior.

APS