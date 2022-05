Ce jeudi, à l’occasion de la 33e journée de LaLiga, le Rayo Vallecano a mis fin à une longue série de match sans victoire en Championnat en battant l’Espanyol (1-0).

Andoni Iraola et ses hommes peuvent souffler. Alors que sa dernière victoire en Championnat remontait au 18 décembre 2021 et un succès 2 à 0 face au Deportivo Alavés, le Rayo Vallecano a mis fin à 13 matchs sans victoire, dont 9 défaites, en allant battre l’Espanyol Barcelone ce jeudi soir dans le cadre de la 33e journée de LaLiga (1-0).

Un but de Sergi Guardiola (44e) a permis à Pathé Ciss, Mamadou Sylla et leurs partenaires de stopper cette série négative pour signer un succès important dans la course au maintien. Avec 37 points et un match en moins qu’il jouera dimanche face au FC Barcelone, le Rayo Vallecano (14e) prends 7 points d’avance sur le premier relégable.

