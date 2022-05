Logé dans le groupe L, le Sénégal va boucler la phase des groupes des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2023, en jouant son deuxième match avec le Rwanda. Le sélectionneur des Amavubi a réagi sur le tirage au sort.

Carlos Alos Ferrer a pris les commandes de la sélection, il y a un mois. Le technicien espagnol qui a signé un contrat d’un an, a pour mission de qualifier la sélection rwandaise à la CAN 2023. Pour atteindre cet objectif, il mise sur les trois matchs à domicile dans un groupe L relevé avec le Mozambique, le Bénin et le champion d’Afrique, Sénégal.

« Nous connaissons déjà notre chemin vers la CAN 2023. Il est maintenant temps de travailler avec enthousiasme et ambition » a-t-il réagi dans un entretien avec le site de la CAF.

Bien que l’entraîneur affirme que le Sénégal sera l’équipe la plus difficile à affronter dans le groupe, il ajoute rapidement qu’au football, parfois on ne sait jamais ce qui se passe. « J’espère que nous aurons nos chances », ajoute Ferrer.

L’entraîneur de 47 ans qui a dirigé l’équipe nationale du Kazakhstan et l’AS FAR Rabat en Botola Pro League au Maroc, entre autres, dit qu’il est sûr qu’ils feront le bonheur des fans avec leurs performances.

« Nous nous battrons jusqu’au dernier match. Je promets que cette équipe se battra et va rivaliser », a ajouté Ferrer, titulaire d’une licence d’entraîneur UEFA Pro. Il a appelé les fans à se préparer à encourager l’équipe lors des matchs à domicile qui détermineront beaucoup dans la campagne.

Le Rwanda n’a joué qu’à la CAN 2004 qui s’est tenue en Tunisie. Mais les Amavubi ont également atteint les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies en 2016 lorsqu’ils ont accueilli et 2020 au Cameroun.

wiwsport.com