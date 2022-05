Les Eagles défient ce soir la formation de Newcastle dans son St Jame’s Park. Une rencontre, comptant pour la 33ème journée de l’élite anglaise, qui sera âprement disputée par les deux équipes qui se succèdent au classement.

Battu par Leicester lors de la précédente journée (2-1à et éliminé de la FA Cup en demi-finale par Chelsea (2-0), Crystal Palace (13ème, 37 points) tient à renouer avec les succès ce soir. Et pour ce faire, le coach des Eagles a concocté son onze de départ avec une 22ème titularisation de Cheikhou Kouyaté dans l’entrejeu. Les Magpies quant à eux, positionnés juste derrière Palace (14ème, 37 points) auront à cœur d’enchaîner, aujourd’hui à domicile, un troisième succès de rang.

