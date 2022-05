Meilleur joueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Sadio Mané est dans une lancée phénoménale pour son tout premier titre de ballon d’or France football. Intraitable en club et avec les Lions du Sénégal, l’attaquant de Liverpool est cité avec Benzema comme des prétendants sérieux. Cependant pour le journaliste français Giovonni Castaldi, la star sénégalaise détient des arguments en sa faveur qui fera peut-être de lui le meilleur devant l’attaquant du Réal de Madrid.

“Je trouve que c’est très irrespectueux de la saison qu’est en train de réaliser Sadio Mané. Il a remporté la CAN avec le Sénégal. Il peut réaliser le quadruplé avec Liverpool. Ils sont eux aussi en demi-finales de la Ligue des champions. Je trouve que comme Benzema, Mané est aussi un joueur très collectif. Individuellement, il a un rendement exceptionnel. Il fait une grande année avec un autre joueur dominant comme Mohamed Salah. Exister avec une concurrence comme ça, c’est fort. Mané est plus que dans la course et au moins à hauteur, si ce n’est devant Benzema”, a-t-il déclaré au micro de la chaîne L’Équipe.

Cette saison, Sadio Mané totalise 19 buts et 3 passes décisives en 42 apparitions avec les Reds. A cela s’ajoute son titre de champion d’Afrique et sa qualification pour la Coupe du Monde avec le Sénégal.

wiwsport.com