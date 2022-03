Un deuxième doublé de la saison pour le sénégalo-italien Davide Diaw. L’attaquant de LC Vicenza vient d’inscrire ses 5e et 6e buts, ce dimanche dans le cadre de la 28e journée de la série B contre Ternana.

Après avoir enchaîné quatre matchs nuls, LC Vicenza est en train de s’imposer sur sa pelouse contre Ternana (3-1, match en cours). Et c’est grâce à Davide Diaw, auteur d’un doublé en l’espace de quelques minutes. L’avant-centre d’origine sénégalaise qui n’a pas tardé à débloquer la rencontre dès la 7e minute s’est offert un doublé 20 minutes plus tard. Il marque ainsi ses 5e et 6e buts en championnat. Son équipe mène après 65 minutes sur le score de 3 buts à 1.