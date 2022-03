Viré par le Burkina Faso, Kamou Malo vise les Comores

Démis de ses fonctions de sélectionneur du Burkina Faso malgré une bonne CAN, Kamou Malo a déposé un dossier de candidature aux Comores, nous informe football365

Non renouvelé par le Burkina Faso, Kamou Malo entend bien rebondir. L’ex-sélectionneur des Etalons guette les opportunités et n’a pas tardé à saisir celle qu’offrent les Comores, confrontées au départ d’Amir Abdou, nommé à la tête de la Mauritanie. Selon Sportdrome, le technicien burkinabé s’est porté candidat au banc des Cœlacanthes. « Son dossier a été déposé via un agent mandaté par lui auprès de la Fédération comorienne de football », indiquent nos confrères.

Mais le technicien burkinabé, qui n’a jamais exercé en dehors de son pays natal, n’est pas le seul à s’être mis sur les rangs. Les noms de Ovambe Mathurin (Cameroun), Sunday Oliseh (Nigeria), Ibrahim Kamara (Côte d’Ivoire) mais aussi ceux des Français Younès Zerdouk, Jean-Marc Nobilo ou encore Dominique Carlier sont avancés par la même source. Et la liste devrait encore s’allonger, d’autant que l’archipel n’est pas concerné par l’échéance du mois de mars, à savoir les barrages du Mondial 2022.